A Secretaria Municipal de Defesa Social de Itararé (SP) informa que segue o bloqueio de rodovia ocasionado por manifestantes no final SP-258 km 342 + 300 / início da PR-151 (divisa Paraná/SP).

A via encontra-se obstruída por pneus. Não há fogo.

Cerca de 15 manifestantes se encontram no local. A passagem é liberada a cada 15 minutos, em um sistema de “pare e siga”, desde o início da noite de ontem.

Estão no local uma viatura da Polícia Militar de São Paulo, uma viatura da Polícia Militar do Paraná e uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Itararé.

Não foram registradas ocorrências até o fechamento deste boletim.

Créditos: Divulgação/ASCOM Prefeitura de Itararé (SP). Imagens aéreas: Policiamento Aéreo/GCM de Itararé.

Itararé (SP), 02 de novembro de 2022 – 13h02