A Secretaria Municipal de Defesa Social de Itararé (SP) informa que a passagem pela rodovia SP-258 km 342 + 300 / início da PR-151 (divisa Paraná/SP) está liberada desde o início da noite de ontem (02). Há cones e pneus apenas no acostamento. Não há congestionamento no local.

No momento, existe uma tenda grande também no acostamento, com a presença de seis pessoas. Quatro veículos de apoio estão estacionados nas proximidades.

Não há policiamento no local. Desde a liberação da pista, a GCM de Itararé realizou rondas nos seguintes horários: 18h, 21h, 00h, 03h e às 06h.

Não foram registradas ocorrências até o fechamento deste boletim.

Créditos: Divulgação/ASCOM Prefeitura de Itararé (SP). Imagens aéreas: Policiamento Aéreo/GCM de Itararé.

Itararé (SP), 03 de novembro de 2022 – 08h