Neste sábado (23), parte do Bairro de Cima, em Itapeva, ficou sem energia elétrica novamente. Uma árvore enorme de eucalipto no início da Rua João Eloi de Camargo está com galhos encostando na rede elétrica, o que causou a falha na data de hoje. A Elektro compareceu no local e retirou o galho que caiu nos fios de eletricidade.

Moradores das redondezas relatam não ser a primeira que isso acontece e que já tentaram diversas formas de resolução, mas sem sucesso. Há solicitações feitas na Prefeitura e laudo da Defesa Civil reforçando a necessidade de corte da árvore, a qual pode ocasionar danos mais graves, caso não seja feito nada.

Moradores procuraram nossa reportagem pedindo auxílio na divulgação do caso e visibilidade quanto à demanda de todos que estão sendo afetados com a falta de energia.