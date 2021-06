Trecho da Rua Dom Luiz de Souza ficará interditado para realização de obra

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços dará início, a partir da próxima semana, à obra de construção da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Dom Luiz de Souza, no trecho compreendido entre as Praças Furquim Pedroso e Joaquim Marques da Silva. A medida visa solucionar os recorrentes recalques do pavimento do trecho, que causam transtornos em períodos de chuva.

A obra em questão é objeto do Contrato nº 49/2021, celebrado entre a Prefeitura e a empresa Verdebianco Engenharia Eireli, vencedora do processo licitatório por Tomada de Preços nº 001/2021. O valor total do mencionado contrato é de R$ 546.765,90 e será executado integralmente com recursos próprios do município.

A referida obra tem duração prevista de 4 meses e, durante tal período, o trecho da Rua Dom Luiz de Souza entre a Rua Pires Fleury e a Rua Rui Barbosa ficará interditado, devidamente sinalizado, pelo Departamento Municipal de Trânsito, para o tráfego de veículos. No entanto, o trânsito de pedestres pelas calçadas não sofrerá alterações e estará permitido ao longo da obra. Contamos com a compreensão de todos durante a execução dos serviços mencionados.