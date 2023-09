O fechamento temporário da agência bancária do Itaú em Itapeva está causando diversos transtornos a população que necessita dos serviços da agência, que está localizada na Praça Anchieta.

Representantes do Itaú informaram que a agência ficará por 30 dias fechada para passar por reforma e a única orientação passada foi de que caso alguém necessitasse de algum serviço, poderia se dirigir para a cidade vizinha de Itararé.

Já aos que precisaram dos serviços e não tiveram como se deslocar restou esperar para a recarga do caixa eletrônico localizado na Praça Anchieta ou com o localizado no Mercado Codof, que estava com problemas no sistema.

Filas e mais filas foram registrados nos dois pontos e as reclamações foram direcionadas aos representantes da agência bancária e aos vereadores de Itapeva. Os munícipes pediam que os edis tomassem alguma providência quanto a situação, os clientes do Itaú se mostraram completamente revoltados com o que na sua opinião foi um total descaso da agência com os clientes, principalmente em data de pagamento onde muitos não conseguiram sacar o seu soldo.

Aliado a tudo isso, muitos clientes que não são familiarizados com o saque nos terminais eletrônicos tiveram que confiar e “se arriscar”, confiando em quem se propôs em ajudá-los.

Houve questionamentos se diante da situação as contas junto ao banco poderiam atrasar sem que houve cobrança de juros devido a situação e também a possibilidade de haver algum representante da agência junto a caixas que vem sendo utilizados pela população devido ao risco de pessoas mal intencionadas aplicarem golpes nos menos familiarizados com a tecnologia e que buscam por auxílio.