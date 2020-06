Transporte coletivo de Itapeva está com novos horários desde o dia 1º de junho

Desde a última segunda-feira, dia 1º de junho, o Transporte Coletivo de Itapeva está com novos horários de operação. Devido às ações de prevenção ao Covid-19 não haverá transporte urbano aos domingos e feriados. Confira os novos horários:

Novos horários de segunda a sexta:

JARDIM BELA VISTA: 6h20 (AC), 7h (B), 11h50 (A), 13h (BC), 17h (B) e 18h30 (AC). (Observação: A = Vila Dom Bosco; B = Vila Isabel; C = Até Cerâmica).

C.D.H.U / VL. APARECIDA: 7h20, 12h30 e 16h.

FAXINAL: Terminal 7h50 e 15h, Bairro 8h20 e 15h40.

AGROVILA: Terminal 17h10, Bairro 05h50.

SANBRA: 6h35, 11h25 e 18h30.

SANTA MARIA: 7h50, 11h30 e 16h30.

FERRARI / S.CAMILO: 6h30, 7h, 12h30, 13h20, 17h30 e 18h30.

ALTO DA BRANCAL: Terminal 6h15, 12h15, 12h20, 17h30, 17h35. Bairro 7h, 13h, 13h05, 18h15 e 18h20. (Todos atendem Moranda do Bosque e no sentido Centro – AME. 07h30 carro de ajuda Bairro de Cima).

RIBEIRÃO CLARO: Terminal 17h30 e Bairro 6h.

CERCADINHO: Terminal 15h50, Bairro: 7h.

BAIRRO DOS PINTOS: Terminal 16h, Bairro 7h.

AVENCAL: Terminal: 16h40, Bairro 05h40.

SÃO ROQUE: Terminal: 8h30 e 15h30, Bairro: 9h30 e 17h.

TAKAOKA: Terminal: 5h50, 11h, 15h40 e 18h30. Bairro: 7h, 12h30 e 17h10.

Novos horários aos sábados:

JARDIM BELA VISTA: 6h20 (AC), 7h (B), 11h50 (A), 13h (BC), 17h (AC). (Observação: A = Vila Dom Bosco; B = Vila Isabel; C = Até Cerâmica).

C.D.H.U / VL. APARECIDA: 7h40, 12h30 e 16h.

FAXINAL: Terminal 7h50 e 15h, Bairro 8h20 e 15h40.

AGROVILA: Terminal 13h30, Bairro 06h40.

SANBRA: 6h35, 11h25 e 18h30.

SANTA MARIA: 7h50, 11h30 e 16h30.

FERRARI / S.CAMILO: 7h, 12h30 e 18h30.

ALTO DA BRANCAL: Terminal 7h45, 11h30, 12h30, 13h30, 17h30.

Bairro 6h50, 7h, 8h30, 12h30 e 18h15. (Todos atendem Morada do Bosque e no sentido Centro – AME).

RIBEIRÃO CLARO: Terminal 17h30 e Bairro 6h.

CERCADINHO: Terminal 13h30, Bairro: 7h.

BAIRRO DOS PINTOS: Terminal 16h30, Bairro 7h.

AVENCAL: Terminal: 13h30, Bairro 06h30.

SÃO ROQUE: Terminal: 8h30 e 15h50, Bairro: 9h30 e 17h.

TAKAOKA: Terminal: 5h50, 11h, 15h40. Bairro: 7h, 12h30 e 17h10.