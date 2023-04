Na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 06h30, uma tragédia chocou a população Itapevense, ao saber que um homem teria atirado contra a sua esposa e após tirado a própria vida. O caso aconteceu na Rua 7 de setembro no Jardim Ferrari, na residência do casal.

De acordo com informações, vizinhos ouviram barulho de tiros e acionaram a Polícia Militar que foi até o local e encontrou a vítima, uma médica pediatra alvejada por dois disparos e o autor, um policial civil já sem vida com um tiro na cabeça. Em seguida, policiais civis também chegaram ao local e relataram que um dos filhos deles disse que o autor ligou para eles falando que iria atirar contra a mãe.

A mulher foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva em estado de choque e segue em atendimento. Já o corpo do homem, o policial civil Alessandro, conhecido como Carioca, foi encaminhado ao IML de Itapetininga.

Ainda não há informações do que teria acontecido para que ele fizesse isso. Alessandro já trabalhou como policial civil nas cidades de Itaberá e Itapeva, mas atualmente estava em Capão Bonito.