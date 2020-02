Ao efetuar patrulhamento pela Vila Santa Maria em busca de um veículo furtado os PMs avistaram um indivíduo caminhando no sentido oposto da viatura e ao tentar abordar o cidadão este se evadiu e dispensou uma caixa de cigarros. No quarteirão seguinte o mesmo foi parado sendo que após busca pessoal foi encontrado a quantia de R$ 162,00 e verificando a caixa de cigarros foi encontrado 65 pedras de crack e 09 porções de maconha. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas com base no Artigo 33 da Lei 11343/06. O indiciado permaneceu preso e a disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.