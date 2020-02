Um indivíduo foi preso na madrugada desta sexta-feira (21), por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar que realizou a prisão do homem, policiais realizavam patrulhamento pela Vila São Benedito quando avistou o indivíduo saindo do campo de futebol do bairro e ao notar a presença da viatura jogou algo no chão e voltou correndo para o campo.

Os policiais conseguiram alcançar e deter o suspeito e com ele foi encontrado 07 pinos de cocaína no bolso de sua bermuda e ao verificar o objeto jogado pelo homem os policiais encontraram mais 50 pinos de cocaína.

Diante dos fatos o indivíduo recebeu voz de prisão e encaminhado ao Plantão Policial onde permaneceu preso a disposição da Justiça.