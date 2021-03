Traficante solto em janeiro é preso novamente pelo mesmo crime na Vila Mariana

Um homem foi preso por tráfico de drogas na Vila Mariana em Itapeva.

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, ao efetuar patrulhamento pelo local dos fatos no sábado, dia 13, avistaram o indivíduo que ao notar a presença da viatura empreendeu fuga. Os policiais foram atrás do suspeito e conseguiram deter o mesmo.

Após a abordagem com o homem nada foi encontrado, mas ao retornarem para o local onde ele estava, foram verificar o que havia na cerca onde deixou uma camisa, junto a peça de roupa encontraram uma sacola com diversas drogas.

Foram encontradas 27 pedras de crack, 23 pinos de cocaína e R$ 75 em dinheiro.

Ao pesquisar os antecedentes do homem, os policiais descobriram que o mesmo já estava preso por tráfico e havia deixado do CDP – Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César em janeiro deste ano.

Diante dos fatos, o homem de 36 anos foi encaminhado ao Plantão Policial onde foi preso novamente e ficou à disposição.