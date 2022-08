Na noite desta quinta-feira (18), a Guarda Civil Municipal de Itapeva, através da Equipe de Patrulhamento Tático *ROMU* realizava patrulhamento na Vila Dom Bosco, em local conhecido pela mercância de entorpecentes, quando foram visualizados quatro indivíduos defronte a uma pastelaria, os quais ao perceberem a viatura adentraram citado comércio. A equipe desembarcou para proceder na abordagem, chegando pela porta foi visualizado o autor dispensar uma chave veicular pelo balcão do estabelecimento, passando a caminhar, disfarçando o que havia feito, todos foram abordados.

Foram realizadas as buscas pessoais, não sendo localizado nada de ilícito, somente uma quantia em dinheiro com aquele que havia dispensado a chave no chão (R$142,00 em dinheiro)e um aparelho de telefone celular. Indagado sobre a chave veicular e o carro estacionado defronte o local, autor confirmou que a chave e o carro eram dele, perguntado se havia algo de ilícito no interior do veículo, confirmou, contando que havia comprado vários pinos, alegando para seu uso. O mesmo indicou que os pinos se encontrava no porta objetos da lateral da porta do motorista, os quais foram localizados durante a busca veicular realizada pelos Policiais da GCM, sendo duas embalagens plásticas tipo sacolé com 13 eppendorfs cada, contendo pó branco análogo a cocaína.

Diante da aparente situação ilícita, foi dado voz de prisão, foram conduzidos autor, entorpecentes, dinheiro, celular e veículo ao plantão policial, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão, determinando o registro auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, ficando autor à disposição da Justiça, determinou também a apreensão dos valores, entorpecentes e do veículo.