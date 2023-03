A Guarda Civil Municipal de Itapeva através do Grupamento ROMU realizava patrulhamento preventivo na tarde desta segunda-feira (06) pelas Vilas Dom Bosco e Mariana, ao passarem pela rua Sol Nascente cruzamento com a Rua Dom José Carlos de Aguirre, perceberam que um homem estava com uma camiseta em uma das suas mãos e que na camiseta haviam ependorffs com pó branco semelhantes a substância entorpecente cocaína.

Sendo assim, os Policiais da ROMU abordaram o homem e constataram que ele trazia consigo 26 eppendorf’s (pinos) de cocaína. Na busca pessoal foi localizado em seu bolso um cédula de R$ 5,00, o homem foi questionado, porém, negou estar na traficância. Mas os Policiais da ROMU estavam convictos da situação de fragrância, pois o local é bastante conhecido pela mercância de drogas, então deram voz de prisão ao homem suspeito.

O suspeito foi conduzido até o Plantão Policial, onde os fatos foram apresentados à Autoridade de Polícia Judiciária, que após formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante em desfavor do suspeito, que após o feito, foi recolhido a carceragem local onde permaneceu preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Os entorpecentes e o valor em dinheiro foram apreendidos em auto próprio.