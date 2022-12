Ação comandada pela DISE contou ainda com o apoio das guardas municipais de Itapeva e Itararé em revista simultânea em quatro casas.

Na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Civil de Itapeva, através da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, realizou uma operação no município que culminou na prisão de um traficante de drogas.

De acordo com a Polícia, houve uma investigação sobre a mercancia de drogas em Itapeva, que resultou em uma Ordem Judicial para revistar quatro residências.

Nesta manhã, policiais da DISE, DIG – Delegacia de Investigações Gerais e guardas municipais de Itapeva e Itararé se deslocaram para os endereços investigados e simultaneamente fizeram a revista desses locais.

Em uma delas os policiais encontraram 53 porções de maconha e um homem que estava no local acabou preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecente.