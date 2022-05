Aconteceu na manhã de sexta-feira (20) uma reunião com as entidades que participarão da retomada da tradicional festa do Arraia do Nhô Bentuca, que será realizada pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade.

Na ocasião, foi acordado o papel que cada entidade vai desempenhar no evento, assim como sua programação cultural. Estiveram presentes no encontro o Secretário da Cultura Márcio Gouveia, a Primeira-Dama Dra. Eliana Tassinari, Aline Caldana – Lar do Amor, Jorge de Freitas – Mãe da Vida, Natalia Siqueira – APAE, Edinea A. Ferreira- Avacci, Lucas Batista- Luz da Visão, Luciane L. Araujo Pimenta- Recria Recanto da Criança, Joana de Oliveira e Amanda Chiromito – Fundo Social de Solidariedade de Itapeva.

Em breve serão divulgados mais detalhes sobre o Arraiá.