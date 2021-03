Trabalhadores de Saúde vacinados com a 1ª dose de Coronavac de 21 a 28 dias atrás, receberão a 2ª dose nos dias 4 e 5 de março

Nos próximos dias 4 e 5 de março, os trabalhadores de Saúde que receberam a primeira dose da Coronavac de 21 a 28 dias atrás receberão a segunda dose de vacina.

A vacinação ocorrerá somente no CRI (Salão do Centro do Idoso, ao lado do Posto de Saúde da vila Aparecida, das 9h às 15h. Lembrando que é obrigatório apresentar o comprovante da primeira dose, para que possa receber a segunda, além de levar um documento com foto.