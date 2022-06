Na tarde desta terça-feira (28), a Polícia Militar, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de acidente envolvendo queda de árvore em cima de uma pessoa.

De acordo com as primeiras informações, um homem estava fazendo corte de árvores em uma propriedade próximo ao CDHU quando uma delas acabou caindo em cima do trabalhador deixando-o gravemente ferido.

Chegando ao local do acidente os policiais constataram que o homem de 53 anos, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Técnico Científica compareceu na ocorrência para realizar a perícia e fazer um laudo sobre o ocorrido.