Domingo (22/01) aconteceu o 3º Torneio Misto de Voleibol de Itapeva/SP direto do Ginásio da CCE, com a participação de12 times, alguns de Itapeva e outros vindos de Apiaí, Itararé, Itaberá, Itapetininga e Buri, que deram um show de esportividade no evento que iniciou às 8h30 e se estendeu até às 23h num total de 25 jogos, na qual se sagraram vencedores: 1º lugar Master de Itararé, 2º Lugar Faísca de Itapeva e 3º Lugar Rechan de Itapetinga.

O Torneio Misto de Voleibol teve organização de Leandro Leite e contou com o apoio de Rafael Oliveira (árbitro), Enilson Jr (mesário 1), Nayara Souza (mesária 2), Elton Araujo (mesário 3) e da Rádio Clube FM.