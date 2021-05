Torcida do São Paulo festeja título em Itapeva

Torcida do São Paulo festeja título em Itapeva

Após a consolidação do título do Campeonato Paulista de 2021, a torcida do Tricolor saiu às ruas de Itapeva para festejar a conquista.

O tradicional ponto de comemoração, a Praça 20 de Setembro foi tomada pelos torcedores que há pouco mais de 8 anos não comemoravam um título.

A comemoração, no entanto, assim como dos palmeirenses nos títulos da Libertadores e Copa do Brasil foram alvos de críticas por conta da aglomeração e a falta de máscaras diante da pandemia da Covid-19 e taxas de ocupação de UTI e Enfermaria em 100%.