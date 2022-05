Na noite de domingo (08), a Polícia Militar Rodoviária, através do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário prendeu um indivíduo que transportava em seu veículo uma grande quantidade de armamento.

A prisão ocorreu na Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, SP-250, em Capão Bonito. De acordo com os policiais do TOR, a equipe realizava patrulhamento tático no combate ao tráfico de drogas, armas e demais ilícitos pela rodovia quando visualizou um veículo VW/Up e desconfiando da atitude de seu motorista resolveu abordá-lo.

Ao realizar busca no carro os policiais acabaram se surpreendendo com a grande quantidade de material bélico que estava sendo transportado. Durante a fiscalização foram localizadas: 10 armas de fogo do tipo Pistola 9mm, marca Arex, modelo Delta/Slovenia, 10 carregadores, alongados, capacidade de 30 munições cada e 30 carregadores da marca Arex, (sem numeração), com capacidade de 15 munições.

Diante da situação foi dada a voz de prisão em flagrante delito ao condutor e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba, onde o motorista foi preso em flagrante e as armas apreendidas.

