TOR da Polícia Rodoviária apreende mais de 320 quilos de maconha

O Tático Ostensivo Rodoviário – TOR, apreendeu na manhã desta segunda-feira (11), mais de 300 quilos de maconha e ainda prendeu o motorista do carro em que a droga foi encontrada e mais um indivíduo que servia de batedor.

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, uma equipe do TOR da Polícia Militar Rodoviária estava em fiscalização pelo pedágio de Buri quando visualizou um GM/Cobalt passar em alta velocidade pelo “Sem Parar”. Os policiais deram sinal de parada para o veículo que acabou fugindo.

A fuga durou até a cidade de Capão Bonito onde o motorista do veículo acabou perdendo o controle da direção e batendo em uma placa de sinalização ao tentar entrar em um bairro do município. Neste momento o motorista fugiu a pé, mas foi detido 500 metros a frente dentro de uma residência.

No veículo foi encontrado uma grande quantidade de maconha e ao ser questionado sobre as drogas o indivíduo capturado disse que havia pego o carro carregado de drogas em Cascavel no Paraná e contou ainda que havia outro veículo servindo como batedor passando as características do mesmo. Os policiais repassaram a informação para outra equipe que conseguiu localizar e abordar o veículo já na SP-270.

Ambos os motoristas foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil onde foi elaborado boletim de ocorrência de tráfico de drogas, associação criminosa e receptação devido um dos veículos constar como produto de furto.

Ao todo foram apreendidos 435 tabletes de maconha que pesaram 327 quilos e 880 gramas.