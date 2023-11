Mais uma vez, pelo 18º ano consecutivo, o Prof. Gretz integra o ranking TOP-5, por ser um dos cinco nomes mais lembrados pelos profissionais de Recursos Humanos, na categoria Palestrante. Na festa de premiação da edição 2023 do Prêmio Top of Mind, promovida pelo Grupo TopRH em São Paulo, na noite de 26 de outubro, foi anunciado o troféu para o professor Leandro Karnal, pela terceira vez. O Prof. Gretz recebeu cinco vezes esta premiação, assim como Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete que também atua como palestrante.

Com 18 TOP-5 e cinco troféus Top of Mind de RH, o Prof. Gretz firma sua posição como o palestrante mais premiado do Brasil. Os finalistas do Top of Mind, em 34 categorias, são escolhidos por milhares profissionais de RH em todo o país. Segundo seus organizadores, do Grupo TopRH, esse prêmio tem como objetivo valorizar profissionais, empresas e empresários da área de RH, com uma homenagem aos melhores fornecedores de produtos e serviços que atuam nessa atividade.

Para o Prof. Gretz, fazer parte mais uma vez do TOP-5 a responsabilidade de continuar sempre inovando e superando as expectativas do público e das empresas que contratam suas palestras para convenções de vendas, eventos de agronegócios, segurança de trabalho (Sipat), prefeituras, associações comerciais, federações esportivas e outras instituições das mais diversas áreas.

Nascido em Itapeva (SP), João Roberto Gretz desde cedo trabalhou na agricultura e na feira, ajudando seus pais. Aos 20 anos foi para a capital paulista, formou-se em História, tornou-se professor, depois graduou-se também em Administração, trabalhou em grandes empresas como diretor de RH e liderou Programas Motivacionais para a Qualidade, até tornar-se palestrante, em 1981. Passou a residir em Florianópolis, mas visita Itapeva com frequência. Além de ser autor de 20 livros, há 40 anos vem se dedicando exclusivamente à atividade de palestrante e, desde então, fez mais de 5.500 palestras em todo o Brasil e no Exterior, e já foi assistido ao vivo por mais de 1,5 milhão de pessoas.