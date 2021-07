Thiago Leitão, o ‘menino do semáforo’ é um sucesso em Itapeva

A simpatia do jovem Thiago Rodrigues de Oliveira tem chamado atenção do povo itapevense. Conhecido como o “menino do semáforo”, Thiago começou a vender doces próximo ao camelódromo em setembro do ano passado.

O garoto, natural de Itapeva, percebeu que a movimentação de carros e munícipes perto do semáforo do Fórum era grande e mudou seu ponto de vendas para aquela localidade. Desde então, vem fazendo sucesso com todos que passam por ali.

Simpático e extrovertido, Thiago Leitão contou à nossa equipe que mesmo com as dificuldades enfrentadas para ir com as mercadorias e voltar, a sua maior motivação é a população que acredita em seu trabalho e o incentiva a correr atrás de seus sonhos. “Além de comprarem comigo, muitos acreditam mesmo em mim, elogiam meu bom humor e isso me impulsiona”, disse.

Com o lema “um louco com resultado é chama de gênio”, o microempreendedor conta que pretende continuar neste ramo, seguindo no ramo digital. “Quero crescer como pessoa e profissional, mas também tenho como objetivo inspirar outras pessoas a buscarem seus sonhos”, completou.

Em seu Instagram @th_leitao ele mostra o seu dia a dia, as brincadeiras com os clientes, além de sua rotina em casa. “Quero agradecer a todos que confiam em meu potencial e colaboram com o meu trabalho. Sou grato a Deus, pois sou muito abençoado e feliz com o que faço. Mesmo com pouco recurso, vale a pena começar. Eu comecei vendendo balas de goma e hoje já tenho variedades. Acredite em você, tenha fé e com certeza irá longe”, finalizou.

E olha essa novidade! Para facilitar a correria do seu dia, o menino do semáforo tem a opção de pagamento por PIX. É só fazer a transferência do seu pedido e retirar no semáforo do Fórum com ele. Seu PIX é o CPF 480.954.238-66.