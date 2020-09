Terezinha da Paulina: vice de Dra. Gisele pelo Podemos fala sobre ousadia e honestidade para as eleições 2020

A pré-candidata ao cargo de vice-prefeita de Itapeva pelo partido Podemos é a empresária Terezinha da Paulina.

Tere, como é conhecida, tem 67 anos, é de Itapeva, formada em Direito, pedagogia, jornalismo, tem MBA em psicologia transpessoal, MBA em gestão pública e atualmente é estudante de Filosofia.

Em entrevista, ela falou sobre sua vontade em continuar trabalhando pelo município assim como fez sua mãe e os planos que têm, caso ela e Dra. Gisele Pavan sejam eleitas. Confira:

IN – O que levou a senhora a se candidatar como vice-prefeita?

Terezinha – Vontade de continuar a trabalhar, aproveitando toda a experiência e conhecimento que adquiri em benefício do desenvolvimento econômico e social de Itapeva.

IN- Quais as experiências que tens na vida pública que pode servir para ajudar no desenvolvimento de Itapeva?

Terezinha – Conhecer o caminho para aumentar o orçamento da prefeitura com receitas acessórias vindas de projetos encaminhados para o governo estadual e federal, aproveitando todo o relacionamento de respeito mutuo que construí ao longo da minha vida política que, na verdade, começou muito tempo atrás com o trabalho e vida de minha mãe Paulina de Morais.

IN- Na sua visão qual a maior virtude da Dra. Gisele?

Terezinha – Propósito de servir para o bem comum com as virtudes e princípios básicos que o ser humano do bem carrega dentro de si: responsabilidade com a vida pública, trabalho com honestidade e ousadia nas parcerias tão necessárias para o desenvolvimento econômico e social.

IN- O que tens a dizer a população para o pleito de 2020?

Terezinha – Que acreditem e confiem em dias melhores pois tudo que quero é que Itapeva ocupe o seu papel de centro regional de fato no Sudoeste Paulista.

Que lutaremos muito para seja uma “Divisão Regional da Saúde”, que implante aqui a “16 ª região do Estado de São Paulo” de fato.