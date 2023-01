Um idoso de 69 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (28), em Itapeva.

O crime ocorreu pela Rua Professor Humberto Fascetti no Parque Cimentolândia. De acordo com as informações passadas aos policiais, a vítima emprestou seu veículo pela manhã para um homem de 40 anos que costuma frequentar sua casa, porém com a demora em devolver o carro, o idoso foi até uma praça próxima a sua casa para pegar o veículo novamente.

Já no período da tarde o homem que teria pego o carro emprestado foi até a frente a casa do idoso e o chamou para fora e assim que a vítima saiu o suspeito jogou um líquido em seu corpo e em seguida ateou fogo. A vítima acabou sendo socorrida e o suspeito fugiu.

NA Unidade de Pronto Atendimento – UPA os policiais em conversa com a vítima ficaram sabendo que o autor do crime era conhecido nos meios policiais e assim passaram a procurar o homem. Ao realizar patrulhamento com vista ao suspeito pela Rua Nicolau Merege, também pelo Parque Cimentolândia, os policiais avistaram uma espécie de cabana em um terreno baldio e decidiram averiguar o local.

Ao chegar próximo a cabana, os policiais localizaram o homem apontado pela vítima como o indivíduo que atentou contra a sua vida e assim deram voz de prisão ao suspeito.

Na delegacia o delegado de plantão determinou a prisão do homem por Homicídio Tentado que permanece à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia. Já a vítima, até o término desta matéria estava aguardando transferência para Sorocaba para ser atendido por especialistas já que teve 62% do corpo queimado e o seu estado era considerado gravíssimo.

Atualização a qualquer momento.