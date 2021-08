Tentativa de homicídio é registrada no Kantian

Na noite deste sábado (14), um acerto de contas terminou em tragédia no Jardim Kantian, em Itapeva.

De acordo com as primeiras informações, um indivíduo de Guapiara teria se deslocado até Itapeva para cobrar a dívida da venda de um veículo. Chegando no Jardim Kantian, o homem encontrou com o comerciante que comprou seu veículo e começaram a discutir sobre a dívida.

A discussão acabou saindo do controle e em determinado momento o cobrador deu uma facada na vítima e fugiu em seguida.

A vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e até a divulgação desta reportagem não havia atualização de seu estado. Já o autor da facada foi capturado e levado ao Plantão Policial, onde acabou preso.