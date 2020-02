Tentativa de furto

Homem tenta furtar moto usando chave de fenda

Na noite desta sexta-feira (28), a Polícia Militar prendeu um indivíduo que tentou furtar uma motocicleta no Centro de Itapeva usando uma chave de fenda.

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, um homem visualizou o momento em que o indivíduo estava tentando dar partida em uma moto na Rua Ariovaldo Marques, com o uso de uma chave de fenda. A testemunha tentou impedir o furto e acabou entrando em luta corporal com o suspeito que conseguiu fugir, porém deixou cair a ferramenta usada na tentativa do furto.

Com a posse das características do indivíduo os policiais realizaram patrulhamento com vistas ao infrator e pela Vila Presépio acabaram visualizando o indivíduo que já era conhecido nos meios policiais. Ao perceber a aproximação dos policiais o suspeito correu em direção a uma construção, mas acabou sendo abordado e em revista pessoal nada foi encontrado com o mesmo.

A testemunha que acabou lutando em corporal com o indivíduo acabou reconhecendo o homem como sendo o sujeito que estava tentando furtar a motocicleta.

Na delegacia o delegado responsável pelo plantão ratificou a voz de prisãoprisão em flagrante do indivíduo que permaneceu preso a disposição da Justiça e aguarda pela audiência de custódia.