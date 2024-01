O forte temporal que caiu há poucos instantes em Itapeva deixou rastros de destruição na cidade.

Apesar de ter durado poucos minutos, a chuva intensa com fortes rajadas de ventos acabou provocando estragos em alguns pontos do município.

Até o momento o principal ponto de estragos provocados pelo temporal foi registrado na Avenida Higino Marques, onde árvores não suportaram a força do vento e caíram.

Houve ainda relatos de árvores caídas em outros locais da cidade.

Outro registro foi feito no Jardim Europa, onde o vento arrastou uma lixeira para o meio da rua.

A Defesa Civil ainda está fazendo os levantamentos dos estragos.