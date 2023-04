O Fundo Social de Solidariedade de Itapeva, em parceria com a ETEC Dr. Demétrio de Azevedo Jr. (ETEC Minas) e com o Fundo Social do Estado de São Paulo, através do programa Cozinhalimento realizou, na tarde desta segunda-feira (24), a abertura do curso de Formação em Pizzaiolo.

O curso está sendo ministrado pelo Chefe Paulinho e possui apostila que aborda desde a história da pizza, até o preparo dos molhos, massas e recheios tradicionais italianos. O curso é de formação profissional de curta duração, tem carga horária de 20 horas e prepara os participantes para atuar no mercado de trabalho, ou iniciar atividades de empreendedorismo, com a comercialização dos produtos alimentícios produzidos.