Em comemoração aos 20 anos da emissora, “Caravana 20 Anos” chega à cidade e transmite o TEM Notícias 1ª edição, o TN1, ao vivo, diretamente da Praça da Matriz.

A “Caravana 20 Anos” da TV TEM, afiliada à Globo, chega a Itapeva (SP) nesta sexta-feira (10). O projeto, em comemoração aos 20 anos da emissora, tem passado por cidades do interior paulista onde apresenta o TEM Notícias 1ª edição (TN1), ao vivo, diretamente de praças públicas, com a presença dos moradores, promovendo uma grande confraternização entre a emissora e os telespectadores.

O jornalista Thiago Ariosi estará ao vivo, a partir das 11h45, diretamente da Praça da Matriz, apresentando o telejornal para o município de Itapeva e toda área de cobertura da TV TEM Sorocaba. Neste mesmo dia, as cidades de Paraguaçu Paulista (área de cobertura da TV TEM Bauru) e Ibirá (área de cobertura da TV TEM São José do Rio Preto) também recebem a Caravana dos 20 Anos, com seus respectivos apresentadores.

O TN1 começa às 11h45, mas a programação começa a partir das 9 da manhã, com vários serviços e atrações, como calçada do artesanato, tenda de adoção de animais, distribuição de mudas, vacinação e aferição de pressão, e até uma exposição de máquinas e equipamentos agrícolas usados para a agricultura familiar.

“Está sendo um privilégio estar em praça pública em contato com a população, trazendo novidades e curiosidades sobre as cidades e mostrando a cultura local. Até maio, a cada sexta-feira, estaremos prestigiando diferentes cidades que foram previamente escolhidas, por vários critérios e que se destacaram em alguma reportagem ao longo desses 20 anos da TV”, explica Osmar Chor, diretor de Jornalismo da TV TEM.

Ao todo, a iniciativa já passou por nove cidades da região em dois meses. A estimativa é que a ação já tenha levado mais de 10 mil pessoas, somando a participação em todos os municípios, para acompanhar o telejornal ao vivo.

A ação se estenderá até 6 de maio, aniversário da emissora. Até lá, a cada sexta-feira, a “Caravana dos 20 Anos” percorrerá três cidades diferentes nas áreas de cobertura das emissoras sediadas em Sorocaba, Bauru e São José do Rio Preto. Na semana passada, as cidades de Pederneiras, Penápolis e Salto de Pirapora receberam as equipes de jornalismo da TV TEM.

Novo jingle marca comemorações – O cantor Gustavo Mioto é a voz escolhida pela emissora para cantar o jingle em celebração aos 20 anos. A campanha já está no ar, destaca a mensagem “Junto com você” e traz imagens para representar o cotidiano dos moradores da área de cobertura da TV TEM, destacando como a emissora faz parte do dia a dia deles. Clique AQUI para ver o vídeo da campanha. Além da iniciativa, também foi criado um selo alusivo aos 20 anos da TV TEM.

Site

Facebook: @tvtem

Instagram: @tvtemoficial

Linkedin: @tv-tem

Sobre a TV TEM:

A TV TEM, afiliada à Rede Globo, está presente em 318 municípios do interior paulista, o equivalente a 49% do Estado de São Paulo. São quatro emissoras, sediadas em Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga. Além da programação televisiva, a TV TEM conta com os portais G1, GE e GShow. A TV TEM foi fundada em maio de 2003 e faz parte da plataforma de negócios TEM+.