Técnica de enfermagem e médica responsável pela ala Covid no hospital são as primeiras vacinadas em Itapeva

Técnica de enfermagem e médica responsável pela ala Covid no hospital são as primeiras vacinadas em Itapeva

A técnica de enfermagem Helena Maria da Silva Bonfim, de 57 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Itapeva. A profissional atua na Vigilância Epidemiológica e tem 26 anos de Prefeitura. Ela foi imunizada às 19h30, na sede administrativa da Secretaria de Saúde, que fica na Avenida Vaticano.

Desde a pandemia Helena realiza coleta de exames da Covid-19 e é bastante atuante na linha de frente. Há 34 anos ela se dedica à carreira de cuidar de vidas e teve um papel primordial durante o surto da doença ocorrido no Lar Vicentino.

“O sentimento é de gratidão. Primeiro quero agradecer a Deus por ele permitir que os cientistas fizessem a vacina. Estou muito feliz em tomar a primeira dose. Sempre fui linha de frente e depois da vacina continuarei mais ainda atuante, ajudando a todos que precisam. É um sentimento de segurança, um alívio”, declarou Helena.

A diretora da Atenção Básica da Secretaria da Saúde, a enfermeira Gabriela Serafim, foi quem assumiu o papel de aplicar a vacina na profissional.

A segunda pessoa vacinada em Itapeva foi a médica, que também atua na linha de frente, Dra. Valéria Lúcia de Queiroz Moreira, responsável pela ala Covid na Santa Casa, que se emocionou ao receber a dose. “Este é o começo do fim, temos um longo caminho pela frente, mas estamos avançando. Com a vacina, temos mais esperança, mas não podemos e nem devemos deixar de lado os cuidados básicos para evitar o contágio da doença. É um momento gratificante”, disse.

O secretário da Saúde, Luiz Fernando Tassinari, reafirma que apesar da vacina todos devem continuar mantendo aquele cuidado do distanciamento, usar a máscara e o álcool em gel diariamente.

A Prefeitura de Itapeva informou que recebeu 1.160 doses da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (20). As doses vão atender ao 1ª público da vacinação, que inclui trabalhadores da saúde, idosos de abrigos e quilombolas.