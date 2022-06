A técnica de Enfermagem Juliana Rodrigues do Nascimento, colaboradora da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva estava à caminho do seu trabalho no dia 21 de maio de 2022, quando se deparou com um acidente gravíssimo na Rodovia Eduardo Saigh, que liga Itapeva a Itaberá.

Pelo local, cavalos invadiram a pista, o que ocasionou em colisão de veículos. Juliana passava pelo trecho da Rodovia quando tudo aconteceu e desceu do veículo em que estava e prestou os primeiros socorros às vítimas. A técnica de Enfermagem ficou cuidando dos envolvidos até que o Corpo de Bombeiros e o SAMU chegassem para dar continuidade nos atendimentos.

Devido a esse gesto empático e de amor para com o próximo, Juliana foi homenageada pela Câmara Municipal de Itapeva com um Voto de Congratulações, na noite de quinta-feira, dia 2. O vereador de Itaberá Agnaldo acompanhou a munícipe na homenagem.

Parabéns, Juliana!