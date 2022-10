O Instituto CCR em parceria com a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresentam o projeto Teatro a Bordo “Caixola de Histórias”, que chega a Itapeva na próxima terça-feira, dia 18 de outubro, a partir das 15h, na Praça de Eventos Zico Campolim. O projeto Teatro a Bordo prevê a circulação de um contêiner-palco com apresentações gratuitas de teatro, oficinas educativas, cortejos e intervenções artísticas, com acesso gratuito e irrestrito da população.

