O projeto ‘Teatro a Bordo – Caixola de Histórias’ está chegando à Itararé (SP)!

A ação, promovida pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto CCR por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, visitará o município com um caminhão contêiner no dia 20 de outubro. A iniciativa contará com apresentações gratuitas – que envolvem oficinas educativas, projeções de filmes e apresentações de artistas da cidade – na Praça Francisco Alves Negrão (praça São Pedro).

Programação – A programação é diversificada: personagens da tradição oral brasileira, músicas do cancioneiro popular, palhaços, interação com o público em oficinas educativas e valorização da cultura local com os artistas da cidade, além de trazer a mensagem da sustentabilidade como um compromisso de todos, já que o caminhão-palco é auto sustentável utilizando energia solar para abastecer seus equipamentos de som e luz.

Confira o cronograma:

Quinta-feira (20)

15h – Teatro: “Sessão solene – A princesa e o gigante”

17h – Convidado local

18h – Sessão de vídeos – Caixola nos ares “Aventuras em Itararé”

As atividades não se restringem apenas ao local onde o contêiner-teatro estaciona: enquanto o contêiner se transforma em palco para as apresentações gratuitas e abertas ao público, os artistas realizam cortejos pela cidade com brincadeiras e informações sobre a programação.