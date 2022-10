Aconteceu na tarde de Terça-feira (18/10) o Evento: TEATRO A BORDO, Caixola de Histórias. Uma iniciativa do Ministério do Turismo e Instituto CCR. Na ocasião, recebemos Cem kits do Livro: Caixola de Histórias, de Cida Cunha, que serão distribuidos nas bibliotecas das Escolas do Município. Com o auxílio da nossa Professora Yuri, a escritora conta algumas lendas da nossa querida Itapeva.

Viva a Cultura!

Viva o Teatro a Bordo!