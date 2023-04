Na nossa região, a fiscalização abrangeu Itapeva, Itaberá, Itararé, Taquarivaí e Guapiara.

Em uma ação coordenada, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promoveu hoje (30/3), a partir das 8h00, fiscalização surpresa para vistoriar 443 unidades de Saúde localizadas em 237 municípios paulistas.

A ação, que será realizada até às 16h00, acontecerá em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) localizadas no interior, litoral e na região metropolitana. Participam da iniciativa 448 Agentes da Fiscalização.

Serão verificadas questões como a existência de obras incompletas e de instalações e equipamentos obrigatórios; a falta e/ou desperdício de medicamentos; a realização de exames; a distribuição de contraceptivos e vacinas e

a faixa de cobertura populacional.

A fiscalização também vai identificar problemas de gestão: dificuldades para o agendamento ou encaminhamento de pacientes a serviços referenciados; ausência de dados e inexistência de sistemas de informação obrigatórios.

A evolução do trabalho poderá ser acompanhada – em tempo real – pela Internet (http://streaming.tce.sp.gov.br/dashboard), com interface para acesso público aos dados, às principais ocorrências, aos apontamentos preliminares, e a fotos/vídeos dos locais. Ao final do dia, será produzido um relatório preliminar, com a compilação de dados e imagens.