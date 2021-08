Tático Comando apreende drogas na Vila Mariana

Durante patrulhamento do Tático Comando da Polícia Militar na terça-feira, dia 17, pela Vila Mariana, ao ingressar na rua Sebastião Lázaro de Melo, a equipe visualizou um indivíduo adentrando em uma residência abandonada, sendo de conhecimento da equipe que o local é utilizado exclusivamente para o prática de tráfico de drogas.

Os policiais deram ordem de parada e então foi realizada a abordagem no corredor da residência. Em busca pessoal, foi localizado no bolso direito do indivíduo 9 eppendorfs contendo cocaína, 6 porções de maconha embaladas para venda e R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Ao olhar para o interior da casa, havia grande quantidade de entorpecentes espalhado sobre uma mesa, embalagens do tipo sacolé e uma faca, a qual provavelmente era utilizado para picar a droga. Em cima da mesa havia 206 pedras de crack, 18 porções de maconha e 26 eppendorfs contendo cocaína, tudo pronto para a venda, além de duas porções brutas de maconha. Realizada pesquisas via PRODESP, constou diversos artigos criminais, inclusive roubo (ART. 157-CP) e homicídio tentado (ART. 121, c/c Art. 14, II- CP). Diante do exposto foi dada voz de prisão em flagrante delito e conduzido juntamente com as drogas até o plantão policial, onde após o delegado plantonista tomar ciência dos fatos elaborou o registro da ocorrência cia de natureza tráfico de drogas, permanecendo o sujeito preso, à disposição da Justiça.