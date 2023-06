Faltar à consultas e exames prejudica demais pacientes que precisam e acabam ficando na fila para realizar seus procedimentos. Somente no mês de maio, 30 munícipes de Taquarivaí faltaram aos agendamentos no Ambulatório Médico de Especialidades – AME Itapeva.

A Prefeitura do município divulgou uma nota pedindo consciência da população e que compareçam aos exames e consultas agendados, pois todos perdem. Cuide de si e do próximo!