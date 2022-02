A Prefeitura do Município de Taquarivaí anunciou que está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de técnico de enfermagem para combate a pandemia de covid-19, para atividade junto às necessidades emergentes da Diretoria Municipal de Saúde, na Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus – Covid-19.

O período de inscrições se estendem até às 17 horas do dia 02 de março de 2022.

As inscrições serão feitas exclusivamente de forma presencial, em horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Taquarivaí, situada a Rua Benedito Paulino Nogueira, 01, Centro – Taquarivaí – SP 18425-000.