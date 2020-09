Tane Bortolini: a candidata a vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores

Nota da redação:

Na última semana, quando enviamos as perguntas para os candidatos a vice-prefeitos, o Partido dos Trabalhadores anunciou a renúncia de seu vice, tendo o cargo ocupado pela advogada e professora Tane Bortolini, que irá disputar as eleições junto com o candidato a prefeito, Henrique Prestes.

Até o momento não recebemos as respostas da Dra. Tane, porém, o espaço continua aberto para a candidata.