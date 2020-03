Suspenso corte de gás na região de Sorocaba

*Negociação entre Governo de SP e Naturgy suspende corte de gás na região de Sorocaba*

_Medida irá beneficiar 90 mil clientes dos segmentos residencial e comercial, incluindo os serviços médico-hospitalares_

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (30) a suspensão do corte de abastecimento de gás da empresa Naturgy até 31 de maio, durante a pandemia do novo coronavírus. O acordo vai beneficiar quase 90 mil clientes da concessionária que atende a região de Sorocaba.

“Já havíamos feito isso com a Comgás e com a GasBrasiliano e agora com esta nova empresa, que entra nessa rede de solidariedade que atinge mais de 2 milhões de clientes de gás natural no Estado de São Paulo”, disse Doria.

A medida passou a valer nesta semana e contempla residências, pequenos comércios (até 500m³), além de serviços médico-hospitalares. Durante o mesmo período, as indústrias terão o consumo mínimo obrigatório (take or pay) suspenso. Esta é a terceira concessionária que adere à solicitação do Governo do Estado.

*Deliberação Arsesp*

A deliberação da Arsesp que padroniza as medidas foi publicada na sexta-feira (27), após negociação entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), a agência reguladora (ARSESP) e as empresas Comgás, GasBrasiliano e Naturgy, que se mostraram solidárias ao pedido do Governo de São Paulo neste período de pandemia.

Cerca de 2,1 milhões de clientes serão beneficiados em todo o Estado, dos quais 240 hospitais entre públicos e particulares.

A regra vale para consumidores residenciais e pequenos comércios que consomem até 500m³/mês, conforme a média do primeiro bimestre deste ano, além de equipamentos de saúde. Prevê ainda a possibilidade de suspensão da cobrança do volume mínimo de gás contratado e não retirado (take or pay) pelas indústrias atendidas pela Comgás, Naturgy e a GasBrasiliano.