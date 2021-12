Surto de H3N2 preocupa e eleva alerta para manter medidas higiênicas em Itapeva

Apesar de diversas cidades estarem sofrendo com a Influenza, em Itapeva ainda não foram diagnosticados casos do vírus que tem sintomas parecidos com a gripe normal.

Se a preocupação com o aumento de casos de Covid-19 em Itapeva voltou a fazer parte do cotidiano do município, há outra doença que devemos estar atentos, a Influenza H3N2.

Com um surto da gripe atingindo diversas cidades brasileiras, a H3N2 ainda não foi diagnosticada em Itapeva, no entanto, as autoridades alertam a população a estar atenta aos sintomas da Influenza, que são parecidos aos de uma gripe comum. Os sintomas mais comuns são picos de febre, dor de garganta, tosse, secreção nasal excessiva, dor de cabeça e no corpo e mal-estar intenso. Pode ter ocorrência de vômito e diarreia.

O vírus H3N2 é mais frequente em idosos e crianças. E é justamente por isso que esses públicos são considerados prioritários na campanha de vacinação contra gripe. Pessoas com o sistema imunológico comprometido, grávidas e portadoras de doenças crônicas também devem ficar alerta para se prevenir.

De acordo com a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, a princípio, o município não registrou nenhum caso da H3N2.

A Secretaria de Saúde ainda pontua algumas recomendações para os cidadãos, como continuarseguindo todos os protocolos de saúde pública, como a higiene das mãos, uso de máscaras, distanciamento social, ingestão hídrica, manter os ambientes limpos e arejados, já conhecidos da pandemia de Covid-19, pois sabe-se que a forma de transmissibilidade do vírus H3N2 é exatamente a mesma, inclusive os sintomas são bem semelhantes. Devido a isso a orientação é de que a qualquer início de sintoma gripal com dois ou mais sintomas, o cidadão procure uma Unidade de Saúde para avaliação médica e a realização do teste antígeno, para descarte da Covid-19, e de acordo com a conduta médica será possível iniciar um tratamento medicamentoso, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A Prefeitura informou ainda que através da mesma amostra de RT-PCR por Swab (Cotonete), quando coletada por suspeita de Covid-19, é possível realizar o sequenciamento no laboratório Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que hoje é o suporte laboratorial via SUS em todo o Estado de São Paulo, para leitura e diagnóstico das amostras e identificação sobre o tipo de vírus presente na coleta.

De acordo com a Secretaria de Saúde os testes antígenos hoje oferecidos em todas as Unidades de Saúde irão apenas descartar ou confirmar um diagnóstico de Covid-19, no entanto, não possuem condições de apontar um vírus de Influenza, caso seja a situação, somente amostras por RT-PCR que são coletados nos sintomáticos mais graves atendidos na UPA, ou internados na Santa Casa do município, para posteriormente serem enviados ao Instituto Adolfo Lutz.

Diante da preocupação quanto a um surto da H3N2 no município, e assim uma necessidade de internação, a Prefeitura também se pronunciou sobre a abertura de ala para atender esses pacientes. Segundo o Poder Municipal, até o momento não há previsão para nenhuma nova ala hospitalar, visto que hoje já existe uma parteespecífica para sintomáticos respiratórios no hospital da cidade, para a qual a Prefeitura Municipal de Itapeva destina verbas para a sua manutenção.