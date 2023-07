Uma denúncia grave que envolve a alta cúpula do Poder Executivo em Itapeva deve mexer com as estruturas do governo Tassinari.

A bomba estourou após o presidente do Conseg – Conselho de Segurança de Itapeva, Maurício Coelho, protocolar na Câmara Municipal de Itapeva um documento com prints (imagens) de conversas envolvendo um assessor especial de governo do prefeito Mário Tassinari e donos de empresas, os quais supostamente estariam sendo orientados sobre como agir e os valores a serem apresentados nas cotações de preços.

Nas conversas que devem passar por perícia para saber se são realmente entre os envolvidos é possível ver que os contratos giram em torno de milhões de reais.

O caso já está sendo motivo de pedido de instauração de Comissão Especial de Inquérito – CEI e também já foi encaminhado para a Controladoria e Corregedoria do município além do Ministério Público.

De acordo com as rodas de conversas políticas, acredita-se que os prints podem ser sido feitos por um ex-secretário descontente por ser exonerado. Nas conversas printadas ainda existe uma figura classificada como “chefão”, a qual é apontada pela fonte como sendo um secretário que ainda atua na gestão Tassinari, porém que não teve o seu nome revelado.

Na Câmara a oposição já articula a instauração de CEI, enquanto a situação tenta desqualificar a denúncia alegando que as supostas provas teria sido obtidas de maneira irregular.

Em suas redes sociais, o presidente da Câmara, Roberto Comeron, informou que encaminhou o caso para o GAECO – Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo e protocolou a denúncia na Polícia Federal.