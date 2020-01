Suposto maníaco em Itapeva gera clima tenso nas redes sociais

A Polícia informou que não houve denúncias sobre o caso e alerta sobre o perigo de fazer “justiça com as próprias mãos”

Na última semana a população de Itapeva foi surpreendida com a notícia de que haveria um maníaco a solta pelas ruas da cidade.

Uma postagem na rede social Facebook alertava sobre um indivíduo que estaria aliciando menores próximo ao Jardim Maringá e que o homem teria mexido com a filha da autora da publicação. Ainda de acordo com o divulgado, o mesmo homem teria seguido um grupo de crianças que teriam saído de uma aula de Judô.

Foi divulgado também um áudio, onde uma pessoa não identificada diz que o homem já é conhecido por importunar pessoas e que teria até mesmo pulado o muro de uma casa para sondar uma pessoa tomando banho.

Com as divulgações sendo compartilhadas por diversas pessoas, muitos se mostraram dispostos a fazer “justiça com as próprias mãos”. Uma foto do suposto aliciador foi divulgada e deixou o clima ainda mais tenso, alguns ainda pediam que se alguém encontrasse o suspeito, não chamasse a polícia e sim avisasse aqueles que pretendiam agredir o homem.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o comandante da 1ª CIA/PM de Itapeva, Capitão Vilmar Duarte Maciel que falou sobre o caso. Confira:

IN- A Polícia Militar tem conhecimento de um possível maníaco que estaria assediando crianças em Itapeva no início desta semana?

Cap. Maciel- Até o presente momento, após verificação, não há registros de boletins de ocorrência formalizados tão pouco solicitações junto à Policia Militar referente a este caso.

IN- Há nas redes sociais diversos comentários sobre o caso, como a Políca vê essa situação?

Cap. Maciel- O cidadão não deve agir por impulso ou emoção e querer fazer justiça com as próprias mãos contra alguém que está sendo apontado como um “suposto” maníaco onde não há registros concretos sobre o que está sendo divulgado, deve-se ter cautela quanto a veiculação de notícias nas redes sociais, ainda mais de cunho criminal, temos alguns casos em que essas notícias vitimaram pessoas inocentes, as quais não tinham envolvimento criminal em seu desfavor, porém ressaltamos que qualquer atitude suspeita deve ser solicitado de pronto a Polícia Militar, através do telefone 190.

IN- Qual o procedimento que está sendo adotado diante desta situação?

Cap. Maciel- A polícia militar realiza o patrulhamento diário e ininterrupto preventivo e ostensivo na região e está sempre atenta quanto a novas informações, devido a proporção que estas notícias estão tomando será providenciado uma intensificação de patrulhamento no citado bairro e arredores.

IN- Como a população deve agir neste caso? E se encontrar o suposto maníaco, quais as providências a serem adotadas?

Cap. Maciel– A Policia Militar orienta para que as supostas vítimas procurem uma Delegacia de Polícia e registre o ocorrido passando as devidas informação para que seja investigado formalmente, e aos que estão disseminando essas informações, não as repliquem, pois pode haver responsabilidade penal se qualquer ato contrário ao preconizado em lei for cometido, bem como pode comprometer alguma investigação que possa estar ocorrendo acerca dos fatos.

IN- Há um movimento para se fazer justiça com as próprias mãos, para que as autoridades não sejam comunicadas ao encontrar o suspeito. Essa situação é temerária?

Cap. Maciel- Sim, pois a população agindo sob forte emoção e no intuito de fazer justiça com as próprias mãos acabam deixando a condição de vítima e passa para a condição de autor, perdendo totalmente a razão, e qualquer fato relacionado ao caso deve ser comunicado a Policia Militar, através do telefone 190 e Civil através do 197, para serem tomadas as devidas providências pertinentes ao caso.