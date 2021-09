Suicídio no Bairro Espigão do Pacova

No dia 07, a equipe tática ROMU, após solicitação via central, se deslocou ao Bairro Espigão do Pacova, juntamente com o SAMU para atender uma ocorrência de suicídio.

Segundo a GCM, um indivíduo teria tirado a sua própria vida por meio de enforcamento. No local foi constatado pelo médico do SAMU Dr. Luiz Fernando Santos, que o homem já estava em óbito devido a rigidez cadavérica.

Foi acionado então o IC ao local, onde também compareceu a Polícia Militar e a Funerária Itapeva, que recolheu o corpo. Mediante os fatos a equipe da GCM apresentou a ocorrência ao plantão policial, onde a autoridade elaborou o B.O. de Suicídio.