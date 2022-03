Um acidente fatal foi registrado na noite desta terça-feira (15), na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em Itararé.

Pelo local, seis veículos acabaram envolvidos no acidente que tirou a vida de um homem de 52 anos. Outras pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão envolvido no acidente seguia sentido Itapeva e tentou fazer uma ultrapassagem, na altura do quilômetro 333.

No momento em que foi realizar a ultrapassagem, o motorista avistou uma carreta na pista contrária, o condutor do caminhão resolveu então voltar para a faixa em que estava e acabou batendo na traseira de um carro, que foi lançado para a pista contrária. Com isso, o motorista da carreta que seguia na pista contrária tentou desviar pelo acostamento, mas perdeu o controle da direção e bateu em uma van, um veículo de passeio e em outro caminhão.

A carreta que estava carregada com tomates, capotou diversas vezes espalhando a carga pelo asfalto.

Equipes do Bombeiros, SAMU e da CCR SPVias, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas e constataram que o motorista da carreta, identificado como Luiz Raimundo da Silva, morreu no local do acidente. O motorista da van, de 52 anos, e o motorista do carro que teve a traseira atingida, de 64 anos, ficaram feridos e foram levados para a Santa Casa de Itararé e precisaram ficar internados para avaliação médica.

Ainda de acordo com Polícia Rodoviária, os demais envolvidos na colisão não tiveram ferimentos. Todos os motoristas passaram pelo teste do bafômetro, porém nenhum deles testou positivo por ingerir bebida alcoólicas.

N.R- Havia a informação que duas pessoas acabaram falecendo no acidente, porém até a publicação desta matéria, a Polícia confirmou a morte de uma pessoa.