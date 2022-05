Na noite desta terça-feira (03), uma sorveteria na Vila Aparecida foi alvo de roubo por dois indivíduos.

De acordo com as vítimas, os dois homens entraram no local e um deles utilizando uma arma de fogo anunciou o assalto. Os indivíduos pediram para que a atendente entregasse todo o dinheiro do caixa.

Depois de pegarem o dinheiro os sujeitos empreenderam fuga. Segundo a informação levantada por nossa equipe, os bandidos levaram cerca de R$ 200 (duzentos reais). Os funcionários que presenciaram o roubo disseram não ser possível distinguir se a arma usada no delito era verdadeira ou não.

Logo após o roubo, os funcionários fecharam o estabelecimento e acionaram a Polícia, que agora procura identificar os assaltantes através das imagens das câmeras de segurança.

(Vídeo do assalto em nossas redes sociais).