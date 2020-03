Sorocaba tem o primeiro caso de coronavírus

Um homem de 53 anos, morador de Sorocaba, é o primeiro caso confirmado de coronavírus na cidade. O exame foi feito por um laboratório particular do município.

O resultado do exame saiu no início da tarde desta terça-feira (24) e foi informado ao Cruzeiro do Sul. O laudo atestou positivo para coronavírus.

O paciente teria feito o exame no dia 19 de março. O laboratório informou já ter comunicado o setor da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba. Uma contraprova deverá ser feita pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul – Sorocaba.