Gratuita e aberta à comunidade, ‘8ª Conferência Regional da Advocacia de 2023 – De Itu a Itapetininga, de Itapeva a Itararé’ contará com a participação de 23 subseções da OAB SP.

A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promove, nesta sexta-feira (30), sua oitava Conferência Regional da Advocacia de 2023 (CRADV23). O evento será realizado na Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI), com a participação de 23 subseções da OAB SP: Apiaí, Boituva, Cabreúva, Capão Bonito, Cerquilho, Conchas, Ibiúna, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itu, Laranjal Paulista, Mairinque, Piedade, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Sorocaba, Taquarituba, Tatuí, Tietê e Votorantim. Somente essas cidades reúnem mais de 13 mil profissionais inscritos na Secional.

Em um novo formato, promovida pelo Universo OAB SP – composto pela Ordem paulista, suas subseções, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Escola Superior da Advocacia (ESA) e OABPrev-SP –, a Conferência terá discussões voltadas para temas relacionados à transformação do mercado jurídico e das relações sociais, em especial, com o advento de novas tecnologias, fomentando outras formas de trabalho.

Ao todo, serão 14 encontros por todo o Estado, mais de 220 palestrantes e sete “trilhas de aprendizagem” para diversos públicos do universo jurídico: advogados e advogadas, jovem advocacia, estudantes de Direito, além de diretores e colaboradores da Ordem paulista. Nas sete edições anteriores (de Jundiaí, Guarulhos, Osasco, São Carlos, São Caetano do Sul, Leme e Presidente Prudente), a CRADV23 reuniu cerca de 4,3 mil participantes.

“Planejamos as Conferências Regionais da Advocacia em um modelo que acompanha as mudanças do mundo, que ocorrem em nível exponencial, ao permitir acesso a grandes nomes da advocacia, divulgando temas que impactam diretamente a classe, além de promover uma rede de relacionamento, fundamental para alavancar o sucesso profissional. Nesse sentido, os eventos são excelentes oportunidades de acelerar o conhecimento”, explica a presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini.

Trilhas de aprendizagem

As Conferências Regionais da Advocacia proporcionam diversas atividades, dentro do conceito de trilhas de aprendizagem, em que o participante pode, dependendo de seu perfil, acessar os conteúdos mais alinhados com seus objetivos.

“São verdadeiras imersões de aprendizado, inclusive com alguns temas transversais, de suma relevância. Esse é um formato em linha com o universo de suporte e infraestrutura oferecido pela nossa Secional. A entidade está em constante modernização, reorganizando suas atividades, oferecendo mais soluções e benefícios em ‘mundos de serviços’. Todas essas mudanças estão sendo pensadas com foco na agenda da advocacia paulista e nas necessidades da categoria”, destaca a diretora secretária-geral da OAB SP, Daniela Magalhães.

Para a 8ª CRADV23, já estão confirmados profissionais renomados, como o advogado, professor e diretor da ESA, Flávio Tartuce, no painel “Aspectos polêmicos sobre o Direito de Família”; a aula magna sobre “Novos mercados, moda, mídia e entretenimento” será ministrada pela advogada, professora, presidente da Comissão de Direito da Moda da Secional e membro da Comissão de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB, Flávia do Nascimento, e pelo advogado líder no setor de Mídia e Entretenimento e presidente da Comissão de Mídia, Entretenimento e Cultura da Ordem paulista, José Mauricio Fittipaldi; a trilha “Turbinando a Carreira” contará com palestras de Patricia e do advogado, professor, escritor e presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB SP, Afonso Paciléo. Além disso, demais diretores da Ordem paulista, da ESA, da CAASP e da OABPrev-SP farão exposições.

As Conferências Regionais de 2023 são gratuitas e abertas à comunidade: estudantes de Direito, jovem advocacia, advocacia autônoma, sociedades de advocacia e pessoas interessadas em assuntos do âmbito jurídico.