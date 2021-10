Somente 1 itapevense está internado no hospital

Os números de internação dos casos positivos e suspeitos de Covid-19 reduziram consideravelmente nos últimos meses. Prova disso é o município não ter mais internações no Ame e na UPA (que retornaram com os seus atendimentos normais).

No boletim desta quarta-feira (13) da Santa Casa de Itapeva somente um itapevense está internado na Enfermaria da Ala Covid.

A UTI Covid está com ocupação de 26,67% e a Enfermaria 9,76%.

No total, sete pacientes estão internados, sendo todos suspeitos, aguardando resultado de exame.