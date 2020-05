Solidariedade: Lanches são doados a cidadãos em fila da Caixa Econômica Federal

Em meio a críticas e incertezas, os cidadãos que amanheceram na fila da Caixa Econômica Federal tiveram uma grata surpresa, um grupo de pessoas que em plena 03h da manhã compareceram ao Centro de Itapeva para levar lanche e uma palavra de conforto aos munícipes que dormiram no local.

O grupo Amigos de Itapeva junto com os componentes do Moto Clube Águias de Cristo preparam lanches e um café com leite para esquentar a madrugada fria que fazia na cidade.

De acordo com os integrantes do grupo solidário, parte do lanche foi levantado junto ao comércio local, já a outra parte o próprio grupo bancou.

Os Amigos de Itapeva e os Águias de Cristo estão programando uma nova ação junto a população que se submetem a passar a noite atrás do auxílio emergencial.